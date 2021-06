Trento, vaccinazioni solo nel nuovo drive through S.Vincenzo

(ANSA) - TRENTO, 07 GIU - Da oggi la vaccinazione anti Covid-19 a Trento si fa solo al nuovo drive through vaccinale di Trento Sud in località San Vincenzo, che ha sostituito quello al Palazzetto dello sport di via Fersina. Lo comunica l'Azienda sanitaria precisando che tutti gli appuntamenti già fissati al centro vaccinale di Trento Fiere sono stati quindi spostati al nuovo drive.

Tutti gli interessati dallo spostamento di sede hanno ricevuto un Sms dal Cup con la nuova sede dell'appuntamento (data e ora rimangono le stesse). Fanno eccezione alcune sedute vaccinali gestite dalla Croce Rossa che restano confermate a Trento Fiere: sabato 12 e domenica 13 giugno, sabato 19 giugno e le serate vaccinali di venerdì 11 e 18 giugno. (ANSA).