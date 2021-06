Lotta contro il Covid, consegnate a Trento 41 onorificenze

(ANSA) - TRENTO, 07 GIU - Consegnate oggi in Provincia a Trento 41 onorificenze al merito della Repubblica italiana, concesse con decreto del capo dello Stato lo scorso 27 dicembre.

Assegnati un titolo di commendatore, quattro titoli di ufficiale e 36 titoli di cavaliere a chi, "personalmente o per le organizzazioni in cui opera, ha incarnato le virtù civili più profonde nella lotta contro la pandemia".

"I valori su cui poggia l'Autonomia trentina sono da voi ampiamente rappresentati e la comunità trentina vi è grata per quanto avete fatto", ha detto il presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

Presenti, oltre al presidente Fugatti, il commissario del Governo, Sandro Lombardi, il sindaco di Trento Franco Ianeselli, il presidente del Consorzio dei Comuni, Paride Gianmoena, il questore Claudio Cracovia e i comandanti provinciali dei Carabinieri, colonnello Simone Salotti, e della Guardia di Finanza, colonnello Mario Palumbo. (ANSA).