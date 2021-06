Covid: un decesso in Alto Adige, 13 i ricoveri in ospedale

(ANSA) - BOLZANO, 06 GIU - Un decesso per Covid in Alto Adige (sono 1.177 in totale da inizio pandemia), dove l'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, ha effettuato 584 tamponi molecolari e registrato 36 nuovi casi positivi. Sono inoltre 2 i test antigenici positivi (su 1.959 test eseguiti). Ai 608.331 test nasali eseguiti fino al 5 giugno (scuole escluse) sono risultate positive 803 persone. Mentre 720.660 test totali svolti in 536 scuole sono 566 quelli risultati positivi, di cui 266 confermati e 54 in attesa del risultato o da verificare.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 13, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 15, mentre altri 3 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. (ANSA).