Corrieri Amazon protestano a Trento per condizioni lavoro

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - Un gruppo di corrieri che effettuano consegne per Amazon ha protestato stamane in concomitanza con il panel del festival dell'Economia al quale ha partecipato anche il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. La protesta, appoggiata anche da Sindacato multicategoriale di base e Fgc, riguarda le condizioni di lavoro della categoria: "I nostri diritti vengono violati: viaggiamo su mezzi in condizioni insicure, con gomme usurate e freni che non funzionano, siamo in giro tutto il giorno rischiando la vita.

Con un'ulteriore beffa: ci vengono ingiustamente trattenuti dei soldi per eventuali danni ai mezzi, senza che si dimostri chi ha provocato il danno e senza che il mezzo venga riparato", sostiene Smaran Andrej Vantin, referente del gruppo che già nelle scorse settimane aveva incontrato un gruppo di consiglieri provinciali per esporre la situazione.

"Un'ora al giorno non ci viene pagata, tante cose non funzionano, Amazon dice che paga bene ma in realtà danno da una parte ma tolgono molto di più dall'altra. In questo momento stiamo facendo partire le denunce per la questione delle trattenute sui danni che noi riteniamo illegittime e applicate senza che sia stato rispettato alcun passaggio formale", afferma ancora Smaran Andrej Vantin. (ANSA).