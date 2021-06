Colao: su smart working andiamo verso modello misto

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - "Andiamo incontro ad un modello misto, un modello di lavoro a distanza che permetterà alla gente di non essere angosciata per essere al lavoro alle 8. Ma ci sono anche elementi si socialità del lavoro e culturali da tenere in considerazione. Dobbiamo stabilire un quadro normativo e giuridico".

"Come Governo stiamo dando incentivi sia al mondo pubblico che privato, ed è essenziale ovviamente che le infrastrutture ma sono importanti anche il cambiamento culturale e l'abitudine a questi metodi misti di lavoro, si pensi anche alle università.

Ci sono anche delle opportunità, io sono un grande sostenitore di un futuro che mette insieme il meglio dei due mondi". Sugli aspetti culturali dello smart working, ha proseguito Colao, "non vorrei tornassimo indietro sulla qualità del lavoro femminile, dobbiamo essere attenti in particolare sulla gestione dei pregiudizi".