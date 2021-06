Recovery: Fugatti, Regioni partecipino a percorso decisioni

(ANSA) - TRENTO, 05 GIU - "Le Regioni devono essere partecipi del percorso decisionale". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, intervenendo al Festival dell'Economia, dove ha dialogato con la ministra per i Rapporti regionali Mariastella Gelmini ed il presidente della Conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga.

"Il principio è che i territori che da qui al 2026 dimostreranno di saper spendere le risorse dovranno essere quelli che potranno beneficiare dei soldi non spesi, perché ci saranno sicuramente situazioni in cui non si riuscirà a spenderle tutte. Il problema è riuscire a spenderle e mi darai la quota di risorse di chi non le ha spese. Se una parte va al Mezzogiorno potrei anche essere contrario, perché anche le regioni del Nord hanno avuto difficoltà, ma basta che venga previsto il principio che se non vengono spese le risorse devono essere redistribuite ai territori che le sanno spendere e che sono magari anche stati svantaggiati", ha aggiunto Fugatti.

