Ivan Baratella nuovo presidente Commercianti del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 05 GIU - Ivan Baratella è il nuovo presidente dei Commercianti del Trentino, categoria rappresentativa del settore della Confesercenti del Trentino.

Con lui nominato anche il nuovo consiglio direttivo composto da Enzo Fox, Simone Chistè, Paolo Preschern, Laura Paissan, Samuela Conci, Silvana Martini, Aliona Luchita. Per la parte tecnica: Aldi Cekrezi, Sara Borrelli, Fabrizio Pavan.

Baratella gestisce dal 2003, assieme al fratello Andrea e a due collaboratrici, la tabaccheria edicola ricevitoria in via Maccani 36 a Trento. Precedentemente, sempre assieme al fratello Andrea, ha gestito per 4 anni un ristorante-pizzeria a Laives (Bolzano).

"L'impegno che mi assumo - dice Baratella - è quello di alimentare il commercio tradizionale e di prossimità in sinergia con il commercio on line e dei centri commerciali. Il commercio tradizionale dei piccoli negozi va sostenuto, difeso e alimentato perché senza non esiste la comunità. Senza i negozi aumenta il degrado, senza i piccoli negozi di quartiere non c'è rigenerazione urbana". dei paradigmi e delle richieste del mercato". (ANSA).