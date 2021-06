Garavaglia, vaccino a turisti in Italia solo se eccezione

(ANSA) - TRENTO, 05 GIU - "Sono favorevole con buon senso alla seconda dose vaccinale per turisti stranieri che vengono in Italia o per italiani che si muovono per un periodo particolarmente lungo. Le Regioni, chi più chi meno, hanno raggiunto una copertura importante e quest'estate potremo avere dei margini per trattare queste eccezioni. Certo se diventa una regola diventa un caos". Così il ministro al Turismo, Massimo Garavaglia, al Festival dell'Economia di Trento.

"Abbiamo fatto operazioni ponte. Visto che siamo in Trentino, faccio l'esempio della chiusura del settore della montagna, quindi abbiamo creato un Fondo da 700 milioni, poi passati a 800. Un altro esempio - ha aggiunto Garavaglia - è che noi abbiamo sostenuto gli alberghi, ma il concetto è che, al di là degli incentivi, le due misure importanti sono quelle finanziarie per la riqualificare le strutture, si parla di 1,8 miliardi di euro che poi diventano 3 con l'effetto leva e la decontribuzione per la cassa integrazione. Si deve quindi uscire dall'intervento dello Stato e aiutare le aziende a fatturare.

Perché il vero obiettivo è tornare a far fatturare le imprese il prima possibile". (ANSA).