Covid: nessun decesso in Trentino, 28 nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 05 GIU - Per il quarto giorno consecutivo non si registra alcun decesso da Covid 19 in Trentino. Secondo il rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari rimane inoltre molto contenuto il numero dei nuovi contagi: 12 i casi positivi al molecolare (su 1.019 tamponi Pcr) e 16 all'antigenico (su 1.478 test rapidi).

Sono 8 i nuovi casi positivi tra bambini e ragazzi: 2 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 3-5 anni, 1 tra 6-10 anni e 3 tra 14-19 anni. Le classi in quarantena ieri erano 26. Ci sono anche 5 nuovi casi fra soggetti più anziani: uno in fascia 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 2 di over 80. Negli ospedali ieri sono entrati 3 nuovi pazienti (nessuno è stato dimesso) ed il numero totale è di 24, di cui 6 in rianimazione. I nuovi guariti sono 38.

Riguardo alle vaccinazioni, questa mattina si è arrivati a quota 316.509, di cui 92.068 seconde dosi. (ANSA).