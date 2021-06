Covid: nessun decesso in Alto Adige, 44 nuovi contagi

(ANSA) - BOLZANO, 05 GIU - Sono 44 i nuovi contagi riscontrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore: 35 su 960 tamponi molecolari e 9 su 5.064 test antigenici. Lo comunica l'Azienda sanitaria precisando che anche oggi non si è verificato alcun decesso.

Gli attuali pazienti Covid-19 ricoverati nei reparti ospedalieri sono 14, 3 quelli in reparti di terapia intensiva. I nuovi guariti sono 64. Le persone in quarantena domiciliare sono 1.146. (ANSA).