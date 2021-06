Carabinieri: Trentino, in un anno perseguito l'83% dei reati

(ANSA) - TRENTO, 05 GIU - Questa mattina, in occasione del 207/o anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, è stata celebrata la ricorrenza anche a Trento presso la Caserma di via Barbacovi. Una corona d'alloro in onore ai caduti è stata deposta alla presenza del commissario del governo Sandro Lombardi.

Per il secondo anno, a causa della pandemia, la cerimonia si è svolta in forma assolutamente ristretta, senza autorità né reparti schierati, "pur mantenendo integre le valenze morali e lo spirito di una tradizione ultra centenaria, proiettata verso la più aderente attualità", sottolinea una nota.

Negli ultimi 12 mesi i reparti dell'Arma in Trentino hanno perseguito circa l'83% dei reati commessi sul territorio, "con un apprezzabile risultato sul piano repressivo, in linea o superiore all'andamento medio nazionale". L'attività di contrasto è stata diretta su più fronti, dalla lotta alla criminalità organizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla turbativa negli approvvigionamenti per il materiale sanitario durante la pandemia e i reati contro il patrimonio.

(ANSA).