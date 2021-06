Carabinieri: celebrato a Bolzano il 207/o anno dell'Arma

(ANSA) - BOLZANO, 05 GIU - Il Comando provinciale carabinieri di Bolzano ha celebrato oggi i 207 anni di vita dell'Arma. A causa all'emergenza sanitaria, la cerimonia quest'anno si è svolta in forma strettamente riservata, senza pubblico, presso il Comando Legione di viale Druso.

Il commissario del governo, Vito Cusumano, e il comandante della Legione, gen. Marco Lorenzoni, hanno deposto una corona d'alloro al monumento ai caduti e sono state consegnate alcune ricompense ai militari meritevoli.

Negli ultimi 12 mesi circa 3.300 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria in stato di libertà e 260 in stato d'arresto. Sono stati in particolare individuati 567 autori di furto, 6 per omicidio consumato o tentato, 29 per estorsione, 73 per rapina e 244 per droga. Il laboratorio analisi sostanze stupefacenti, con sede presso la caserma del 7° Reggimento a Laives, ha effettuato nel corso del 2020 20.981 analisi di sostanze stupefacenti, per un corrispettivo di 569 kg, e ha trasmesso al ministero della Salute 46 segnalazioni di "allerta precoce" per droghe nuove. Oltre 143.000 le persone controllate sulla strada, con un incremento del 48% rispetto ai precedenti 12 mesi, ripartiti in 114.533 servizi esterni con un impegno quotidiano medio di quasi 157 servizi.

Nei periodi caratterizzati dal lockdown molti carabinieri sono stati al servizio delle piccole comunità: sulle strade per i necessari controlli degli spostamenti, negli ospedali per scortare i vaccini, nel consegnare le pensioni agli anziani che non potevano recarsi negli uffici postali. (ANSA).