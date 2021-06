Bisesti, cultura e turismo fondamentali per il rilancio

(ANSA) - TRENTO, 05 GIU - "Cultura e turismo sono un binomio fondamentale su cui intendiamo puntare per dare valore al nostro territorio in un periodo di ripartenza come questo. La visita del ministro Massimo Garavaglia si rafforza il percorso iniziato per valorizzare il Trentino e permettere la ripresa del settore". Così l'assessore alla cultura della Provincia di Trento, Mirko Bisesti, in occasione della visita al Mart del ministro del turismo Garavaglia. (ANSA).