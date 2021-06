"Venerdì" dedica la copertina a Mariasilvia Spolato

(ANSA) - BOLZANO, 04 GIU - Venerdì di Repubblica dedica la sua copertina a Mariasilvia Spolato come la prima lesbica a rivendicare in piazza il diritto di amare chi si vuole oltre cinquant'anni fa. La storia di Mariasilvia Spolato è stata raccontata per la prima volta nel 2018 da Luca Fregona del quotidiano Alto Adige e anche con una foto di Lorenzo Zambello.

Infatti, Mariasilvia è morta all'età di 83 anni in una casa di riposo di Bolzano, dopo una lunga vita travagliata e vissuta anche ai margini della società, proprio perché ha pagato a caro prezzo la sua scelta di essere stata la prima donna lesbica in Italia a fare coming out, appunto ancora giovanissima.

Una vita di alti e bassi: laureata con 110 e lode, è stata docente universitaria di matematica. Nel 1972 ha dichiarato il suo amore per un'altra donna e a perdere poi tutto, la compagna, il lavoro e i legami familiari. E' finita per strada come senzatetto e per molti anni ha vagato per l'Europa e poi infine per le strade di Bolzano, sempre alla ricerca di libri e giornali da leggere. (ANSA).