Ragazzo cade sulla ciclabile in val di Fassa, grave

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - E' ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale S.Chiara di Trento un ragazzo di 16 anni caduto a Pera di Fassa mentre stava percorrendo in bici la pista ciclabile assieme ad alcuni amici.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e, vista la gravità delle condizioni, il ragazzo è stato trasportato d'urgenza a Trento con l'elicottero del '118'. Accertamenti sono stati avviati dai carabinieri per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.