Musica: i pianisti Buratto e Deljavan a Trento l'8 giugno

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - I giovani pianisti Luca Buratto e Alessandro Deljavan si esibiranno in concerto martedì 8 giugno, alle ore 18 e alle ore 20, presso la sala della Società filarmonica di Trento. Il concerto - si legge in una nota - è stato preparato con pagine scelte raramente da un duo pianistico, per un confronto fra le scuole pianistiche francesi e russa fra Ottocento e Novecento: si va dai "Sei studi in forma di canone op. 56" di Robert Schumann alla "Suite numero 2, op.

17" di Sergej Vasil'evič Rachmaninov, per concludere con Claude Debussy e il suo "En blanc et noir".

Diplomati al Conservatorio di Milano, Buratto e Deljavan hanno suonato per il pubblico di tutto il mondo, in recital o insieme a grandi orchestra sinfoniche. (ANSA).