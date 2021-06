Gli snack orientali erano bulbi di oppio, denunciato 25enne

(ANSA) - BOLZANO, 04 GIU - Ha cercato di far passare dei bulbi di oppio essiccati per un innocuo "snack" orientale, ma le analisi di laboratorio hanno smentito il fantasioso 25enne indiano fermato alla stazione ferroviaria di Brennero da agenti del commissariato di polizia.

Il giovane, S.K., le sue iniziali, era appena sceso da un treno locale proveniente da Innsbruck. Aveva tutti i documenti in regola, ma è apparso nervoso ai poliziotti che hanno deciso di approfondire i controlli. Nel suo bagaglio sono stati trovati tre sacchetti di naylon che, secondo le dichiarazioni del giovane, contenevano "patatine orientali".

Si trattava, in realtà, di 630 grammi di bulbi da oppio essiccati, una sostanza stupefacente residua dall'estrazione della morfina, utilizzata soprattutto nelle comunità di immigrati indiani e già oggetto di diversi sequestri in Italia.

I bulbi sono, quindi, stati sequestrati ed il cittadino indiano denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti. (ANSA).