Covid: l'Alto Adige allenta le misure restrittive

(ANSA) - BOLZANO, 04 GIU - La Provincia di Bolzano allenta le misure di contenimento dei contagi da Covid-19. Il presidente, Arno Kompatscher, ha firmato una nuova ordinanza - la numero 24 del 2021 - in vigore dalla mezzanotte di oggi, che, tra l'altro, restringe a pochi casi l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 e sposta, dal 7 giugno, alla mezzanotte l'inizio del coprifuoco.

"Se riusciremo ad aumentare ancora il tasso di vaccinazione - osserva Kompatscher - saranno possibili ulteriori alleggerimenti delle misure restrittive". L'ordinanza prevede un ritorno all'obbligo di indossare solo la mascherina chirurgica, mantenendo quello per le ffp2 solo per i servizi alla persona.

Decade anche l'obbligo di essere in possesso del Corona-Pass per accedere a biblioteche, archivi, centri giovanili e centri di formazione ed educazione permanente. Niente Corona-Pass neppure per gli ospiti di alberghi e strutture ricettive, così come per coloro che frequentano le piscine all'aperto.

Il Corona-Pass viene richiesto anche per andare al cinema, a teatro o in una sala da concerti, qualora si utilizzi oltre la metà dei posti a sedere rispetto alla capienza complessiva. Lo stesso vale per chi pernotta in ambienti comuni presso rifugi o altre strutture ricettive in zone di montagna. (ANSA).