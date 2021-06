Brunetta, meno burocrazia premessa transizione digitale

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - "Stiamo parlando della PA e delle riforme legate e definite dal Pnnr come abilitanti per cambiare tutto il resto, ci sono poi gli obiettivi specifici, come la transizione digitale, ambientale ed energetica.

L'insieme di tutto questo fa il sistema delle riforme. Se noi introduciamo nuove tecnologie in un contesto non efficiente l'investimento è sprecato o addirittura un elemento di freno.

Quindi, in accordo con la Commissione e abbiamo lanciato una semplificazione delle procedure burocratiche che è una premessa necessaria per la transizione digitale". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta nel suo intervento al Festival dell'Economia di Trento.

Brunetta ha parlato anche delle modifiche sul silenzio assenso e sui poteri sostitutivi, citando diversi processi su cui, ha detto, "si inseriscono la digitalizzazione e l'interoperabilità delle banche dati, quindi la Pa non ti potrà più chiedere documenti che sono già nella sua disponibilità. Il risultato di tutto questo processo, che riguarda anche il dicastero del ministro Colao, porterà ad un efficientamento del sistema, pensiamo agli appalti, alle licenze edilizie", ha proseguito il ministro, "è la semplificazione entro cui si inserisce la digitalizzazione". Il ministro ha inoltre parlato delle competenze tecniche necessarie alla PA, del tema delle differenze salariali tra pubblico e privato, ma anche di mobilità interna, orizzontale e verticale, dei dipendenti della pubblica amministrazione. (ANSA).