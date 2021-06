Vertenza Poli, manifestazione per contratto integrativo

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - Filcams, Fisascat e Uiltucs del Trentino hanno manifestato questa mattina davanti alla sede del Gruppo Poli, insieme ai componenti delle Rsa, per chiedere il rinnovo del contratto integrativo per i 900 dipendenti.

I sindacati chiedono un accordo unico per tutte le aziende del gruppo e l'adeguamento del premio di risultato e certezze sui part time volontari.

"Nonostante la società negli ultimi anni abbia consolidato le quote di mercato, realizzato nuovi punti vendita in provincia, aumentato il radicamento sul territorio e accresciuto il fatturato, l'accordo integrativo, per quanto riguarda la parte della premialità, è rimasto bloccato. Eppure il successo del gruppo è anche merito dell'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori", sottolineano i sindacati. (ANSA).