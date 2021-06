Stiglitz,governi fondamentali per tutelare giustizia sociale

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - "Il ruolo dei governi è particolarmente importante perché il modello neoliberista non ha più un senso, quindi dovrebbe essere chiaro che i governi sono fondamentali per le questioni di giustizia sociale. Un ruolo che è diventato ancora più importante perché ci stiamo spostando sempre più verso un'economia della conoscenza. La conoscenza è un bene pubblico, se viene prodotta dai privati non ve ne sarà abbastanza. E se i privati la producono cercheranno di limitarla evitando che si diffondano i benefici dovuti alla diffusione della conoscenza stessa". Lo ha detto il premio Nobel Joseph Stiglitz, ospite del Festival dell'Economia di Trento.

"Un aspetto sempre più importante per i governi è avere un ruolo nella produzione di conoscenza. Lo abbiamo visto con il Covid, nella produzione dei vaccini. Grazie al sostegno dei governi alla ricerca. Certo il privato è stato importante per concludere l'ultimo miglio, ma è stato possibile grazie agli enormi fondi pubblici messi a disposizione", ha aggiunto il premio Nobel 2011 per l'economia. "Ci sono enormi diseguaglianze e una grande fetta di coloro che hanno guadagnato lo hanno fatto soprattutto esercitando una posizione di dominanza sul mercato, sfruttando gli altri. La questione della giustizia sociale è sempre più al centro e l'economia di mercato da sola non è in grado di affrontare al questione. Si impone un più ampio ruolo da parte dei governi rispetto al passato, più ampio di quanto possa garantire il neoliberismo", ha detto Stiglitz. (ANSA).