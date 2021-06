Patto stabilità: Cottarelli, forti differenze tra i Paesi

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - "Le regole del Patto di stabilità saranno reintrodotte e a questo punto anche cambiate solo nel 2023: tutti i Paesi sono d'accordo sulla necessità di modificarle, ma sul come ci sono forti differenze. Non so immaginare quale potrà essere il compromesso". A dirlo Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti pubblici italiani e già Commissario per la revisione della spesa, in un incontro con la stampa nella prima giornata del Festival dell'Economia.

"Il Nord Europa continua a essere preoccupato più di noi del livello del debito pubblico, e questa differenza tra nord e sud si è approfondita in termini anche di dati - ha aggiunto Cottarelli - perché il debito pubblico del nord è aumentato, negli ultimi 18 mesi, molto meno rispetto alla crescita registratasi nei paesi del sud: la differenza tra debito pubblico tedesco e italiano non è mai stata così alta dalla fine della seconda guerra mondiale. Ci sono differenze forti di vedute su come cambieranno le regole". (ANSA).