Covid: nessun decesso in Trentino, 19 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - Anche oggi nessun decesso per coronavirus in Trentino, secondo il bollettino dell'Azienda sanitaria che parla di soli 19 nuovi contagi (15 su 400 tamponi molecolari e 4 su 229 test rapidi).

Nessun contagio nelle fasce d'età 60-69 anni e 70-79 anni, mentre ce n'è uno solo fra gli ultra ottantenni. Negli ospedali i pazienti ricoverati sono attualmente 25, di cui 8 in rianimazione. I nuovi guariti sono 7, che portano il totale a 43.736.

Le vaccinazioni questa mattina hanno raggiunto quota 306.902, di cui 85.195 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 64.025 dosi, mentre alle persone nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni rispettivamente 64.825 e 61.462. (ANSA).