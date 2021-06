Covid: nessun decesso e 26 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 03 GIU - Nessun decesso e 26 nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore vengono segnalati in Alto Adige dall'Azienda sanitaria provinciale. I nuovi casi di infezione sono stati accertati sulla base di 407 tamponi pcr (153 dei quali nuovi test). Ieri sono stati effettuati anche 906 test antigenici dai quali non è emerso alcun contagio.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono diciotto: di questi 3 sono assistiti in terapia intensiva e 15 nei normali reparti ospedalieri. Altri 12 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.265, mentre i guariti totali sono 72.699 (35 in più rispetto ad ieri). (ANSA).