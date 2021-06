A Trento torna il Festival dell'Economia, 16/a edizione

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - Tutto è pronto per l'inaugurazione, presso il Teatro Sociale, della 16/a edizione del Festival dell'Economia di Trento, che avrà un'anteprima alle 11.30 con un dialogo fra Tito Boeri, direttore scientifico del Festival e Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monetari.

Quest'anno partecipano cinque premi Nobel, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco e sette ministri del governo Draghi: Renato Brunetta, Roberto Cingolani, Vittorio Colao, Massimo Garavaglia, Mariastella Gelmini, Giancarlo Giorgetti ed Enrico Giovannini. Sarà presente anche Massimo Fedriga, presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e naturalmente il governatore Maurizio Fugatti e il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

Nomi di peso ovviamente per quanto riguarda il mondo economico: interverrà, tra gli altri, Gita Gopinath, capo economista del Fondo Monetario Internazionale, poi Lucrezia Reichlin, Thomas Piketty, Luigi Zingales, Romano Prodi, Francesco Giavazzi. Tanti gli approfondimenti sul tema sanitario: tra gli appuntamenti, quello dedicato al tema dei nuovi modelli di assistenza sanitaria, che vedrà tra i relatori Ilaria Capua e Walter Ricciardi.

Tutti gli eventi saranno visibili in streaming dal sito del Festival, ma è possibile seguirli anche in presenza, prenotando il proprio posto, sempre attraverso il sito del Festival. Chi volesse, invece, seguire all'aperto il Festival potrà farlo in piazza Fiera, dove è stato allestito un maxischermo con circa 250 posti a sedere, a libero accesso. (ANSA).