Covid: un decesso in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 02 GIU - L'Alto Adige registra un decesso, mentre in Trentino torna lo zero nel bollettino quotidiano Covid. In provincia di Bolzano si registrano 33 nuovi casi (29 tramite 860 tamponi pcr, e 4 tramite 3.884 test antigenici). I ricoveri ora sono 18 (3 in rianimazione e 15 nei normali reparti).

In Trentino torna fortunatamente ad azzerarsi la sezione dei decessi Covid nel bollettino dell'azienda provinciale per i servizi sanitari ed è una buona notizia anche il numero ridotto di contagi: 27 a fronte di oltre 2.000 tamponi analizzati.

Intanto le vaccinazioni arrivano a quota 304.229 mentre rimane stabile a 24 il numero dei pazienti ricoverati, 9 dei quali in rianimazione. (ANSA).