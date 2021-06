Vaccini: Alto Adige, dal 3 giugno prenotazioni 16-18 anni

(ANSA) - BOLZANO, 01 GIU - Dal 3 giugno in Alto Adige le prenotazioni per le vaccinazioni saranno possibili anche per persone dai 16 ai 18 anni. Poiché si tratta di minorenni - precisa l'Azienda sanitaria altoatesina - questi giovani devono essere accompagnati all'appuntamento vaccinale da un genitore o da un tutore, altrimenti la vaccinazione non potrà essere effettuata. Per questa fascia d'età verrà utilizzato solo il vaccino della Pfizer-Biontech.

Fino a ieri, 31 maggio, in Alto Adige sono state somministrate un totale di 323.553 dosi di vaccino e ben 110.521 altoatesini ed altoatesine hanno completato il loro ciclo di vaccinazione e sono quindi completamente vaccinati contro il coronavirus. (ANSA).