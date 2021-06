Tokyo: tennistavolo; pass per Vivarelli, ai Giochi 293 azzurri

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Anche l'Italia del tennistavolo parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo. La Federazione Internazionale ha ufficializzato i nomi degli atleti ammessi attraverso il ranking e l'azzurra Debora Vivarelli, grazie alla sua posizione nel classifica mondiale, si unisce all'Italia Team che volerà in Giappone. "Tutti coloro che praticano sport agonistico sperano un giorno di arrivare alle Olimpiadi. Prima vedevo gli altri in televisione e questa volta ci sarò anch'io - esulta la campionessa di Bolzano - Ora ci sono saranno gli Europei in Polonia, con il raduno al Centro Federale di Terni dal 9 al 15 giugno e la partenza il 18. Quello sarà un primo test importante, per vedere se potrò dire veramente di essermi ripresa. Se riuscirò a esprimermi al massimo, mi auguro di fare qualcosa di buono".

Gli azzurri qualificati per Tokyo salgono così a 293 (151 uomini, 142 donne). (ANSA).