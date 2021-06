Giornalisti:presidio a Trento per lavoro e libertà di stampa

(ANSA) - TRENTO, 01 GIU - Il segretario del Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige, Rocco Cerone, ha consegnato una lettera al Commissario del Governo Sandro Lombardi per portare all'evidenza del Governo di Mario Draghi la situazione del settore giornalistico in Italia, caratterizzata da diffusione del precariato. La lettera è stata consegnata anche all'assessore allo sviluppo economico della Provincia di Trento, Achille Spinelli, quale rappresentante del governo locale.

L'iniziativa, tenutasi presso Palazzo Roccabruna , a Trento, si è svolta nell'ambito di una manifestazione organizzata, contemporaneamente e con le stesse modalità, in tutte le regioni italiane.

"In un mondo in cui l'informazione è sempre più importante, ci confrontiamo con un attacco continuo nei confronti di una professione che garantisce il rispetto dell'articolo 21 della Costituzione. Siamo qui oggi, alla vigilia della Festa della Repubblica, per rilanciare i tanti interventi del capo dello Stato, Sergio Mattarella, per ricordare il ruolo del giornalismo nella nostra democrazia, e per ribadire come libertà di stampa significhi rispetto della Costituzione e dignità del lavoro", ha detto Cerone, ricordando anche la chiusura del quotidiano Trentino.

All'iniziativa sono intervenuti anche i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti, la presidente di Articolo21 del Trentino Alto Adige e presidente dell'Associazione bielorussi in Italia "Supolka", Ekaterina Ziuziuk, il presidente delle Acli trentine, Luca Oliver, il portavoce dell'Ordine dei giornalisti regionale, Gianfranco Benincasa. (ANSA).