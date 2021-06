Covid: 3 decessi in Trentino, calano i ricoveri in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 01 GIU - Il primo giorno di giugno si apre purtroppo con la notizia di 3 decessi per Covid in Trentino. Lo conferma il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale. Negli ospedali non si registra alcun nuovo ricovero. Ieri sono stati analizzati 546 tamponi molecolari che hanno individuato 17 nuovi casi positivi e confermato altre 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questi ultimi sono stati 1.099, con 15 nuovi casi positivi individuati.

Negli ospedali non ci sono stati nuovi ricoveri, 4 invece le dimissioni, pertanto il totale dei pazienti ricoverati scende a 24, di cui 9 in rianimazione. Questa mattina si è raggiunta quota 300.012 vaccini (di cui 80.380 seconde dosi). Le dosi finora somministrate agli ultra ottantenni sono 63.727, quelle in fascia 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 62.553 e 59.560. (ANSA).