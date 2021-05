Torna 'ScrittuRa', festival letteratura a Ravenna e Lugo

(ANSA) - RAVENNA, 31 MAG - Torna 'ScrittuRa festival', il festival della letteratura di Ravenna e Lugo giunto all'ottava edizione, diretto dallo scrittore Matteo Cavezzali. La rassegna, con un'anteprima l'8 giugno, si svolgerà a luglio nel chiostro della biblioteca Classense, a Marina di Ravenna, al Pavaglione e ai Chiostri del Carmine di Lugo, con appuntamenti anche a Bagnacavallo, Fusignano e Cotignola.

Ogni anno ScrittuRa unisce la vocazione culturale e quella popolare. L'anteprima sarà con la premio Nobel Olga Tokarczuk, in dialogo con Cavezzali. Seguiranno a luglio incontri con molti ospiti, da Daria Bignardi, che aprirà il festival l'1 luglio, a Amélie Nothomb, Nicola Lagioia, Teresa Ciabatti, Massimo Carlotto, Antonella Lattanzi, Camilla Boniardi, Stefania Auci, Loredana Lipperini, con approfondimenti sul mondo classico assieme a Eva Cantarella sull'antica Grecia, Nadia Fusini su Shakespeare e Paolo Pellegrini su Dante, alle parole della musica con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e Francesco Bianconi dei Baustelle, alla filosofia con Emanuele Coccia sul concetto di casa, Ilaria Gaspari sulle emozioni, Jennifer Guerra sull'amore al tempo del consumismo, Maura Gancitano e Andrea Colamedici sulla filosofia applicata alla vita quotidiana, all'arte con Elisabetta Rasy sulle donne che hanno rivoluzionato la pittura e la fotografia e Riccardo Falcinelli sull'idea di figura dal Rinascimento a Instagram, sull'editoria con Sandro Ferri e Sandra Ozzola di e/o edizioni e Matteo B. Bianchi su come esordire, sulla scienza con Francesco Guglieri, sul Giappone con Laura Imai Messina, con un tributo a Olindo Guerrini di Renzo Cremante e Giovanni Bellosi, sulla comicità con Maccio Capatonda e Le Coliche, sul teatro con Marco Baliani.

Elio Germano e Chiara Lagani chiuderanno il festival il 27 luglio. Il festival terrà gli ultimi cinque appuntamenti in altrettanti luoghi della Val di Fassa in Trentino, nell'appendice 'ScrittuRa sulle Dolomiti', tra gli ospiti anche Reinhold Messner. (ANSA).