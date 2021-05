Primavera più fresca e secca della media in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAG - Sia aprile che maggio sono stati mesi molto freschi e le temperature a livello provinciale si sono collocate due gradi al di sotto della media degli ultimi 30 anni, affermano gli esperti dell'Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe. I tre mesi primaverili di marzo, aprile e maggio sono stati i più freschi degli ultimi 30 anni.

La temperatura più alta di questo mese è stata rilevata il 10 maggio alla stazione meteorologica di Bronzolo con 28,6 gradi.

Il valore più basso del mese, 3,2 gradi sotto zero, è stato registrato la mattina dell'8 maggio a Monguelfo. La primavera è stata nel complesso più secca del 30%. Mentre marzo e aprile sono stati relativamente secchi, maggio ha aumentato il bilancio delle precipitazioni.

Le temperature e la quantità di precipitazioni confrontate con la media a lungo termine sono evidenziate in maniera molto chiara grazie ai diagrammi del clima, un nuovo ausilio messo a disposizione dal Servizio meteorologico provinciale e già presente sulla pagina web del Servizio. I diagrammi climatici contengono informazioni relative a temperature e quantità di precipitazioni per Bolzano, Merano, Silandro, Bressanone, Vipiteno, Brunico e Dobbiaco, sono aggiornati quotidianamente.

Domani inizia giugno con nebbia ad alta quota, poi prevarrà il sole. Nel corso della settimana il tempo continuerà ad essere abbastanza soleggiato. Nelle prossime mattine ci saranno alcuni campi di nebbia ad alta quota, nel pomeriggio nubi cumuliformi di maggiori dimensioni ed aumenteranno le probabilità di pioggia. Le temperature raggiungono valori estivi. (ANSA).