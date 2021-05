Feste Vigiliane, edizione 2021 con ingressi contingentati

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - La città di Trento si prepara ad ospitare, a partire dal prossimo 18 giugno, le Feste Vigiliane nella forma tradizionale, con un'attenzione particolare alla sicurezza e ad evitare gli assembramenti. Il programma completo della manifestazione per il patrono - ha comunicato in conferenza stampa il Francesco Nardelli, presidente del Centro servizi culturali Santa Chiara - verrà reso noto il prossimo 8 giugno, tuttavia, è stato reso noto che gli eventi avranno luogo in presenza ma con un pubblico contingentato.

Secondo quanto riferito, gli eventi principali richiederanno la prenotazione (disponibile dall'8 giugno sul portale delle feste), e verrà tenuta traccia delle persone che parteciperanno per evitare focolai epidemici. Sarà invece possibile assistere alle iniziative culturali nelle piazze con percorsi definiti di ingresso e di uscita, con la possibilità da parte degli organizzatori di contingentare gli ingressi in caso di eccessivo affollamento.

Nel caso del Palio dell'oca si prevede l'accesso limitato ai marciapiedi lungo l'Adige e al ponte di San Lorenzo, mentre le rive verranno chiuse al pubblico. Per assistere alla "Tonca" sarà invece necessario prenotare. (ANSA).