Ferrovie: dal 13 giugno il Sibari-Bolzano fermerà a Maratea

(ANSA) - POTENZA, 31 MAG - A partire dal 13 giugno, il treno Frecciargento Sibari-Bolzano fermerà nella stazione di Maratea (Potenza): lo ha annunciato l'assessore ai trasporti della Regione Basilicata, Donatella Merra, spiegando che "tra i vari servizi offerta per la mobilità estiva in Basilicata, la 'Freccia' per Bolzano è sicuramente tra i più importanti, dal momento che porterà in regione nuovi flussi dal Nord Italia".

Merra ha sottolineato che il Frecciargento per Bolzano "andrà ad aggiungersi al Frecciarossa Milano-Reggio Calabria e al Frecciargento Roma-Reggio Calabria". La fermata a Maratea del Sibari-Bolzano - che "sarà visibile sui sistemi di vendita a partire dal 6 giugno" - era stata ipotizzata per il 12 luglio "ma - ha detto Merra - siamo riusciti ad anticiparne l'attivazione al 13 giugno". (ANSA).