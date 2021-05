Covid: un decesso e 10 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - Un nuovo decesso per Covid in Trentino dopo undici giorni caratterizzati dall'assenza di lutti. Sono stati analizzati 206 tamponi molecolari, che hanno individuato 6 nuovi casi positivi e confermato 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi invece sono stati 159 ed hanno permesso di individuare 4 soggetti positivi.

Scendono a 31 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 13 in rianimazione. Anche ieri c'è stato infatti un solo ricovero contro 2 dimissioni intervenute.

Sono infine 295.438 le somministrazioni di vaccini (di cui 77.446 seconde dosi); 63.547 dosi ad ultra ottantenni, 61.066 nella fascia 70-79 anni e 58.605 tra i 60-69 anni. (ANSA).