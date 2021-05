Religione: 'Lunga notte delle chiese' in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAG - Con 123 eventi in 51 luoghi, la Lunga notte delle chiese 2021, svoltasi ieri sera in Alto Adige è stata un successo malgrado le limitazioni da pandemia. In questa settima edizione l'attenzione è stata puntata sull'organo della chiesa, dichiarato strumento dell'anno: in 15 chiese si sono infatti tenuti concerti d'organo e visite guidate specifiche.

La Lunga notte delle chiese viene organizzata in Alto Adige dal 2014 e quest'anno si è tenuta in contemporanea con Austria, Repubblica Ceca e Svizzera, coinvolgendo oltre 50 parrocchie su tutto il territorio: il progetto è coordinato dall'Ufficio pastorale della Diocesi di Bolzano-Bressanone e dalla Comunità di lavoro dei Servizi Giovani e soprattutto grazie ai molti volontari le parrocchie sono riuscite anche quest'anno, nonostante la situazione particolare, a rendere accessibili i tesori delle chiese - spirituali, sociali, musicali, culturali, artistici - ai fedeli e anche alle persone lontane dalla chiesa.

(ANSA).