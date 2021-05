Reinhold Messner ha detto sì per la terza volta

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAG - Il re degli 8 mila Reinhold Messner ieri ha sposato a Castelbello la sua compagna Diana Schumacher. Uno dei testimoni di nozze è stato il fratello ed ex primario Hubert, come racconta la Tageszeitung. Il 77enne e la lussemburghese, 35 anni più giovane di lui, hanno pronunciato il fatidico sì davanti al sindaco Gustav Tappeiner.

Messner dal 1972 al 1977 era sposato con Uschi Demeter e nel 2009 - dopo 25 anni di convivenza e tre figli - sposò Sabine Stehle, dalla quale divorziò nel 2019. Come già avvenne nel 2009 la cerimonia si è svolta in gran segreto in ambito familiare.

