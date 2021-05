"L'arte abbraccia Unicef" dal 3 giugno a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAG - Si inaugura il 3 giugno la serie di eventi artistici legati a "L'arte abbraccia Unicef" con la mostra dell'artista bolzanino Pasquale Iacobone, presso la sede dell'Unicef in Corso Italia 51 a Bolzano. La presentazione della rassegna artistica è avvenuta giovedì scorso da parte della presidente della sezione bolzanina dell'Unicef Patrizia Daidone alla presenza degli artisti Silvia Grazioli, Sigrid Plattner e Pasquale Iacobone e di un nutrito pubblico all'esterno della sede bolzanina, nel rispetto delle normative governative in materia di contenimento del Covid-19.

"Ho voluto fosse l'Arte e il Colore a regalare l'emozione più grande di poter riaprire la porta della nostra sede a eventi - ha ribadito nel suo intervento la presidente Patrizia Daidone - Un data importante quella del 27 maggio, trentennale della ratifica della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza da parte dell'Italia, portando così avanti un messaggio importante: quello del diritto alla felicità per tutte le bambine e bambini nel mondo".

Dal 3 giugno entra dunque nel vivo la rassegna artistica con la prima mostra, quella dell'artista bolzanino Pasquale Iacobone, in programma fino al 30 di giugno presso la sede Unicef di Bolzano in Corso Italia 51. Dopo una pausa estiva la rassegna artistica proseguirà a settembre con la personale di Silvia Grazioli, ottobre con Sigrid Plattner, per concludersi a novembre con Monica Pizzo. (ANSA).