Festival dell'Economia: Trento si prepara alla 16/a edizione

(ANSA) - TRENTO, 29 MAG - Mancano 5 giorni all'inaugurazione della 16/a edizione del Festival dell'economia di Trento, in programma dal 3 al 6 giugno e la città si veste, come di consueto, di arancione. In piazza Duomo è quasi pronta la struttura che ospiterà la libreria del Festival, mentre in piazza Fiera verrà allestito un maxischermo con circa 250 posti a sedere, a libero accesso, dove verranno trasmesse, a getto continuo, le varie conferenze in cui economisti, rappresentanti delle istituzioni ed esperti di fama internazionale si confronteranno sul tema: "Il ritorno dello Stato. Imprese, comunità, istituzioni".

Si tratta della seconda edizione dallo scoppio della pandemia e anche quest'anno tutte le conferenze saranno trasmesse in streaming, ma rispetto all'edizione 2020 ci sarà la possibilità per il pubblico di seguire in presenza gli eventi, prenotando il proprio posto. Naturalmente, per ragioni di sicurezza legate al Coronavirus, i posti nelle varie sale saranno limitati rispetto alla capienza complessiva.

Le prenotazioni sono partite da alcuni giorni e per molti appuntamenti vi è ancora disponibilità di posti. Le prenotazione avvengono tramite il sito del Festival. (ANSA).