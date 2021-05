Premio "Cioffi" Abc Irifor alla giornalista Valentina Leone

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - AbC Irifor del Trentino, polo di servizi per la disabilità visiva e uditiva, ha promosso lo scorso anno un Premio per segnalare i giovani giornalisti che, nei diversi media, hanno raccontato con particolare sensibilità e creatività il tema della disabilità sensoriale nei suoi vari aspetti, in una sfida per il futuro verso il miglioramento della qualità della vita per tutti e verso l'inclusione di ogni diversità. Tra la quindicina di candidature pervenute da varie zone di Italia, tra le quali la Commissione non ha riscontrato quel pathos e quel coinvolgimento che si sarebbe attesa nel trattare un tema così sensibile e che dovrebbe caratterizzare in maniera originale dei servizi giornalistici, l'unica eccezione è rappresentata dall'articolo della giornalista Valentina Leone.

Il pezzo è uscito sul Trentino del 25 aprile 2020 e ha indagato come una studentessa non vedente ha affrontato la sfida della didattica a distanza durante la pandemia grazie al supporto della propria facilitatrice e di un contesto scolastico che ha saputo comprendere e accogliere le esigenze specifiche in un'ottica di integrazione e pari opportunità. (ANSA).