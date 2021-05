Covid: vaccini, in Alto Adige superate le 300 mila dosi

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAG - In Alto Adige è stata raggiunta la soglia delle 300.000 dosi di vaccino somministrate. Tra il 27 dicembre 2020 e il 27 maggio 2021, per la precisione, sono state inoculate 300.926 dosi.

Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino sono 97.105, mentre 214.389 persone (il 40% della popolazione) hanno ricevuto la prima dose. L'81,9% degli ultraottantenni è già stato vaccinato, ha in programma la vaccinazione o è guarito. Tra quelli di età compresa tra i 70 ed i 79 anni la percentuale è del 79,7%, mentre tra quelli di età compresa tra 60 e 69 anni è del 73%. Continuano anche gli Open Vax Days con orari serali e nei fine settimana, durante i quali vengono offerti tutti i tipi di vaccino.

La campagna vaccinale, in provincia di Bolzano, ha registrato una forte accelerazione negli ultimi giorni. Solo nello scorso fine settimana, da venerdì 21 a domenica 23 maggio, nei centri vaccinali di tutta la provincia, sono state vaccinate 18.371 persone, superando di ben 7.318 unità l'obiettivo delle 11.053 persone che si presumeva di vaccinare. Tra venerdì scorso ed ieri sono state somministrate 34.468 dosi.

"Insieme al rispetto delle regole di prevenzione e ai test, la vaccinazione è uno dei tre pilastri su cui stiamo costruendo la lotta contro la pandemia - dichiara l'assessore provinciale alla sanità, Thomas Widmann - Fortunatamente, il pilastro delle vaccinazioni sta diventando sempre più solido ed ampio. Più consistente sarà questo pilastro, prima saremo in grado di liberarci dalla morsa di questa pandemia". (ANSA).