Covid: quarto giorno senza decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAG - Per il quarto giorno consecutivo non vengono segnalati decessi provocati dal Covid-19 in Alto Adige. Il conto delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria resta, quindi fermo a 1.175, ma i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato ancora 50 nuovi casi positivi. Di questi, 41 sono stati rilevati sulla base di 825 tamponi pcr (260 dei quali nuovi test) e 9 sulla base di 4.505 test antigenici.

Diminuiscono i pazienti ricoverati che sono 26, 4 in meno rispetto ad ieri: 5 vengono assistiti in terapia intensiva, 17 nei normali reparti ospedalieri (tre in meno), e 4 (uno in meno) nelle strutture private convenzionate.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.535, mentre i guariti totali sono 72.419 (76 in più). (ANSA).