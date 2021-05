Covid: 0 morti in Trentino, forniture vaccini a rilento

(ANSA) - COREDO, 28 MAG - Nessun decesso per Covid in Trentino. Sono 19 i positivi su 808 tamponi molecolari e 21 i positivi su 1.233 test rapidi eseguiti. Negli ospedali sono ricoverate 36 persone, di cui 14 in terapia intensiva.

"L'incidenza è pari a 45 sotto il 50, Trentino bianco e realistico auspicio è che incidenza rimanga e si arrivi all'obiettivo, con le aperture già fatte il tema è quello del coprifuoco. Ma va detto che le nostre aperture di un mese fa non fanno inciso sul livello del contagio". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a margine della riunione di Giunta che si è tenuta a Coredo, in valle di Non.

"Sui vaccini noi abbiamo ricevuto meno dosi ogni 100.000 abitanti, rispetto alle altre Regioni. Siamo penultimo.

Presidente firmerà una richiesta per chiedere di risolvere il problema. Abbiamo però, secondo il report di Agenas, abbiamo una altissima percentuale di iscritti alla prenotazione e adesione di over 80 e 70. Da un lato è una buona notizia ma dall'altro non abbiamo vaccini a disposizione per scendere con le corti di età", ha detto l'assessora Stefania Segnaba spiegando il perché, in Trentino, la campagna vaccinale vada a rilento rispetto al resto d'Italia. (ANSA).