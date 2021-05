Coraggio Italia: Zanin e Perego referenti a Bolzano e Trento

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAG - Roberto Zanin, già candidato sindaco del centro destra alle ultime elezioni comunali di Bolzano, e Maurizio Perego, tra i fondatori di Forza Italia del Trentino, sono i referenti per le province di Bolzano e di Trento del movimento Coraggio Italia. Li ha nominati, "per la fase costituente del partito e dunque pro tempore", la deputata Michaela Biancofiore "dopo un consulto col presidente Luigi Brugnaro ed il capogruppo alla Camera, Marco Marin.

"A Roberto Zanin e Maurizio Perego è delegato il ruolo di promuovere il movimento sul territorio e raccogliere tutte le richieste di adesione", spiega Biancofiore sottolineando che "è assolutamente in linea con i valori e le intenzioni del movimento e, soprattutto, la natura civica del fondatore, favorire l'avvicinamento di persone provenienti dalla trincea del lavoro e di tutte quelle liste locali civiche che vorranno aderire al grande progetto nazionale di ricostituzione di un ampio movimento liberale di massa, posizionato al centro del centro destra". (ANSA).