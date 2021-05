Caso Neumair: consulenti difesa, Benno seminfermo di mente

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAG - Secondo i consulenti nominati dagli avvocati difensori, Benno Neumair sarebbe seminfermo di mente. A loro avviso Benno soffrirebbe di gravi disturbi della personalità, che diminuirebbero la sua capacità di intendere e di volere, pur senza escluderla totalmente. Va ricordato che, nel caso venisse riconosciuto anche dai giudici il vizio parziale di mente, questo comporterebbe la riduzione della pena fino a un terzo.

Benno Neumair è reo confesso del duplice omicidio dei suoi genitori, Laura e Peter, e rischia una condanna all'ergastolo.

Per ora si tratta solo della conclusione cui sono giunti i consulenti della difesa, mentre ancora non si conosce l'esito dell'esame psichiatrico effettuato dai periti nominati dalla giudice per le indagini preliminari Carla Scheidle, né le conclusioni dei consulenti della Procura e della parte civile. I periti della giudice dovrebbero depositare la loro perizia entro il 2 giugno ma non è escluso che possano chiedere una piccola proroga dei termini. (ANSA).