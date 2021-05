Alpini: inaugurata a Trento mostra del centenario Ana

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - La sezione di Trento dell'Associazione nazionale alpini ha inaugurato, con una cerimonia organizzata in piazza della Portela, la mostra dedicata al centesimo anniversario e allestita all'interno di Torre Vanga. All'iniziativa erano presenti, oltre ai tanti rappresentanti dell'associazione a livello locale e nazionale, accompagnati dal coro sezionale e dalla fanfara, anche le autorità cittadine e militari del Trentino.

"Una mostra che racchiude diverse particolarità, tra cui una collaborazione con gli studenti del licei artistici di Trento e Rovereto, a cui abbiamo affidato il compito di realizzare il bozzetto commemorativo. Mai come oggi ha significato l'inaugurazione di questa mostra, in un luogo che dieci anni fa ha visto la nascita del Comitato rinascita Torre Vanga. Anche noi, dopo i mesi bui della pandemia, vogliamo rinascere", ha detto Paolo Frizzi, presidente della sezione, ricordando anche i 15 reduci trentini venuti a mancare durante la pandemia. (ANSA).