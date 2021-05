Giunta Euregio, cooperazione rafforzata durante pandemia

(ANSA) - BOLZANO, 27 MAG - "Gli ultimi mesi sono stati tutt'altro che facili per i nostri tre territori, ma l'Euregio ha collaborato in modo esemplare nel prendersi carico dei pazienti in terapia intensiva e nel procurare i dispositivi di protezione". Lo ha detto il capitano del Tirolo, Günther Platter, aprendo, nella Hofburg di Innsbruck, la giunta dell'Euregio Tirolo, Alto Adige e Trentino, di cui è presidente di turno, alla presenza del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, e del vicepresidente della Provincia di Trento, Mario Tonina.

"È un grande sollievo - ha aggiunto - vedere ora come il numero di nuove infezioni stia diminuendo ed il numero di persone vaccinate stia aumentando". Anche Kompatscher ha sottolineato che "il filo della cooperazione non si è mai spezzato, nonostante o proprio a causa della pandemia, ma si è addirittura rafforzato".

Ad Innsbruck sono stati adottati diversi progetti. Nel settore della protezione civile, per esempio, le tre leggi provinciali del Tirolo, dell'Alto Adige e del Trentino saranno armonizzate in modo che in futuro interventi di confine siano chiaramente regolati. È stato inoltre lanciato il programma "Euregio Au-Pair" per i giovani che vogliono migliorare le loro competenze linguistiche e conoscere una nuova parte del territorio Euregio, mentre è stata fissata per l'autunno la prima Giornata dei comuni dell'Euregio. Infine, si è celebrato l'avvio ufficiale dell'Anno dei Musei Euregio 2021. (ANSA).