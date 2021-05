Covid: zero decessi da otto giorni consecutivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - Per l'ottavo giorno consecutivo 0 decessi da Covid 19 in Trentino, mentre i nuovi positivi si fermano a 46. Sono stati trovati 27 positivi su 1.081 test molecolari, che hanno confermato anche 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Sono stati 1.123 invece i test rapidi notificati all'Azienda sanitaria dai quali sono emersi 19 casi positivi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 41 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 13 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri, ma le dimissioni sono state più numerose (5).Altri 60 guariti intanto portano il totale da inizio pandemia a quota 43.433.

In conclusione i dettagli sulle vaccinazioni nelle fasce over 80, 70-79 e 60-69 anni: rispettivamente 63.011, 57.695 e 56.311 dosi. (ANSA).