Concast-Trentingrana: bilancio a 57,2 mln, in crescita

(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - L'assemblea dei soci di Trentingrana-Concast ha approvato all'unanimità il bilancio 2020 e ha confermato per acclamazione l'interno Consiglio di amministrazione. Il nuovo presidente - informa una nota - sarà nominato dal nuovo Cda nella prossima seduta, a metà di giugno.

Il consorzio ha chiuso l'esercizio con ricavi pari a 57,2 milioni di euro, in linea con l'anno precedente. La pandemia, che ha fortemente condizionato il mercato, ha comportato tuttavia un andamento altalenante e discontinuo dei ricavi.

"Le prospettive sono incerte, perché è prevedibile una contrazione dei consumi che impatterà anche sul settore agroalimentare", ha affermato il presidente della Cooperazione trentina Roberto Simoni, chiedendo alla Provincia di Trento di elaborare nuove strategie di promozione del territorio e dei prodotti locali. La produzione di latte ha superato le 152.000 tonnellate (+1,6% rispetto al 2019) mentre il latte conferito a strutture cooperative operanti sul territorio provinciale (80,5% circa del totale prodotto) ha quasi raggiunto le 123.000 tonnellate (+3,1%). Il conferimento della linea Trentingrana ha raggiunto 102.667 forme (-2,67%). Le forme vendute nel 2020 sono state 97.721, +1,83% rispetto al 2019. La linea "Formaggi tradizionali" ha registrato un fatturato complessivo di € 9.696.087, in crescita rispetto all'anno precedente.

Il presidente ha presentato anche il nuovo piano di investimenti, che prevede anzitutto la realizzazione di un centro unico di confezionamento per la linea Trentingrana e la linea "Tradizionali". (ANSA).