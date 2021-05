Telo geotessile ghiacciaio Presena alla Biennale di Venezia

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - Uno dei teli che hanno protetto il ghiacciaio Presena dai raggi del sole negli anni scorsi è diventato protagonista di un'installazione artistica alla Biennale d'architettura di Venezia, visitabile fino al 21 novembre. L'opera "The invisible mountain" è stata ideata da Giovanni Betti, assieme all'architetto Katharina Fleck e ai suoi studenti dell'Università delle arti di Berlino, e prevede che il tessuto prenda la forma del profilo delle cime dalle quali arriva.

I teli geotessili, che da oltre un decennio proteggono il ghiacciaio della Presena, tra Valle Camonica e Val di Sole, dal contatto diretto con la luce del sole nei mesi più caldi dell'anno, verranno a breve posizionati a quota 2.600 metri, allo scopo di preservare lo spessore dello strato di ghiaccio. I lavori di preparazione sono iniziati questa settimana. Della dimensione di 5 metri di larghezza per 70 di lunghezza ciascuno, i teli, un tempo termosaldati, verranno cuciti per evitare scarti di materiale e facilitarne la rimozione; rimarranno poi in posizione fino a settembre. (ANSA).